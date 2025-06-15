آية قرآنية لها تأثير عجيب إذا رددتها وأنت فى لجنة الامتحان

قدم الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، لكل الطلبة آية قرآنية لها تأثير عجيب لكل من يعاني من النسيان فى الامتحان أو الرهبة قبل دخول اللجنة.

دعاء الامتحان

وقال “مرزوق”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “إننا ورثنا عن شيخنا الشيخ الصاوي في معهد أسيوط الأزهري في السبعينات ما يلي: بعد تسلمك ورقة الأسئلة وقبل قراءتها اقرأ الآية الكريمة من سورة النساء ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ وتقرأ الآية 3 مرات، وتردد [ وعلمك ما لم تكن تعلم ] 3 مرات، وسوف تجدون لها تأثيرا عظيما في التذكير بما قرأتموه طوال العام”.

وتابع قائلاً: “منذ أن ورثنا هذا الورد وأنا شخصيا ولله الحمد قد التزمت به قبل كل امتحان تحريري، وبفضل الله تعالى ثم ببركة هذا الورد ما أخفقت في امتحان تحريري قط”.

دعاء الامتحان

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب.

ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علّم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.