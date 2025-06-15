دعاء العشر الأواخر من ذي الحجة .. أفضل ما يُقال في أيام الرحمة

مع حلول العشر الأواخر من شهر ذي الحجة، تتضاعف البركات وتتسابق القلوب إلى الطاعات، ففي هذه الأيام المباركة تفتح أبواب السماء، وتتنزل فيها الرحمات، ويغفر الله فيها الذنوب، ويرفع فيها الدرجات، خصوصًا مع اقتراب يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.
هذه الأيام ليست كغيرها من أيام العام، فهي موسم من مواسم الخير، أوصى النبي ﷺ باغتنامها بالصيام والذكر والدعاء والعمل الصالح، وبيّن لنا فضلها في أحاديثه الكثيرة، وحث فيها على كثرة التهليل والتكبير والتحميد.
ومن أعظم القربات فيها، أن يلجأ العبد إلى ربه بقلب خاشع ولسان ذاكر، طالبًا رحمته ورضاه.
وفيما يلي أفضل الأدعية التي يُستحب ترديدها خلال العشر الأواخر من ذي الحجة:
- اللهم اجعلنا من الذين عفوت عنهم، وغفرت لهم، ورضيت عنهم في هذه الأيام المباركة
- اللهم اجعل لنا نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار في هذه الأيام
- اللهم تقبل منا أعمالنا ولا تجعل حظنا من هذه الأيام التعب فقط
- اللهم إنا نسألك القبول والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير
- اللهم اجعلني من أهل الفردوس الأعلى
- اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته
- اللهم لا تحرمنا سَعَة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك
- اللهم ولا تمنع عنا مواهبك؛ لسوء ما عندنا، ولا تجازِنا بقبيح أعمالنا
- اللهم ولا تَصْرِفْ وجهَك الكريم عنَّا يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين
- اللهمَّ إنا نسألك يا ربنا أن ترفع مقامنا كما رفعت السماء بلا عمد
- اللهم تقبل منَّا الصلاةَ والدعاء وتوسِّع رزقنا عدد ما نزل من الماء
- اللهم اطوي صحائف أعمالنا نقيةً بيضاء يا رب العالمين بقدرتك ورحمتك
- اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك
- اللهمَّ إنا نسألك نفوسًا مطمئنة وألسنة ذاكرة وقلوبًا خاشعة يا من إذا وعد وَفَى وإذا أوعد عفا، يا رب العالمين
- اللهم اجعلني من المقبولين في هذه الأيام المباركة
- اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، ووفقني لما تحب وترضى
- اللهم وسّع لي في رزقي، وبارك لي في أهلي ومالي
- اللهم ارزقني حسن الخاتمة، واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
- اللهم هذا يوم جديد، فافتح لي فيه أبواب رحمتك، ووفقني لذكرك وشكرك وحسن عبادتك
- اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير، ونهاية هم، وبابًا للرزق والرضا
- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كد ولا تعب
- اللهم اجعل توفيقي في أمري، وبركتي في وقتي، ورضاك غايتي
- اللهم افتح لي أبواب رزقك، وبارك لي في عملي وجهدي
- اللهم اجعل لنا نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار في هذه الأيام
- اللهم بلغنا يوم عرفة، ووفقنا فيه للدعاء الخاشع، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
- اللهم اجعل عيدنا فرحًا بطاعتك، لا بمعصيتك، وارزقنا فيه القبول والرضا من عندك
- اللهم وسّع لي في رزقي، وبارك لي في أهلي ومالي
- اللهم تقبل منا أعمالنا ولا تجعل حظنا من هذه الأيام التعب فقط
- اللهم اجعلنا ممن غُفرت ذنوبهم، وقُبلت توبتهم، وعتقت رقابهم من النار في يوم عرفة
- اللهمَّ إنّي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا وإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت
- اللهم اغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني رحمةً أسعد بها في الدارَين
- اللهم وتُب عليّ توبةً نصوحًا لا أنكثها أبدًا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا
- اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، ووفقني لما تحب وترضى
- اللهم إنا نسألك القبول والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة