دعاء العشر الأواخر من ذي الحجة .. أفضل ما يُقال في أيام الرحمة

مع حلول العشر الأواخر من شهر ذي الحجة، تتضاعف البركات وتتسابق القلوب إلى الطاعات، ففي هذه الأيام المباركة تفتح أبواب السماء، وتتنزل فيها الرحمات، ويغفر الله فيها الذنوب، ويرفع فيها الدرجات، خصوصًا مع اقتراب يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

هذه الأيام ليست كغيرها من أيام العام، فهي موسم من مواسم الخير، أوصى النبي ﷺ باغتنامها بالصيام والذكر والدعاء والعمل الصالح، وبيّن لنا فضلها في أحاديثه الكثيرة، وحث فيها على كثرة التهليل والتكبير والتحميد.

ومن أعظم القربات فيها، أن يلجأ العبد إلى ربه بقلب خاشع ولسان ذاكر، طالبًا رحمته ورضاه.

وفيما يلي أفضل الأدعية التي يُستحب ترديدها خلال العشر الأواخر من ذي الحجة: