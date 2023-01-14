فعاليات وأنشطة وبرامج فنية وأمسية شعرية في قصور ثقافة سيناء

نفذ فرع ثقافة شمال سيناء تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج .. حيث عقد قصر ثقافة العريش بإدارة الفنانة إيناس سمير أمسية شعرية للشاعر الدكتور سمير محسن بحضور محمد محروس مشرف نادى أدب العريش .. كما عقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل محاضرة تثقيفية حاضرها الدكتورة كامليا كمال نائب مدير عام مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء تحدثت فيها عن مرض السعار والأسباب والعلاج وطرق الوقاية.

كما تحدثت عن التأمين على الثروة الحيوانية والفائدة التي تعود على المربى وأدارها إبراهيم القطاوى مسؤول النشاط وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الطب البيطرى وهيئة قصور الثقافة .

بينما نظم أحمد صابر مدير ثقافة المساعيد بمجلس مدينة العريش محاضرة تثقيفية بعنوان: "بالتحدى استمر في نجاحى"، بحضور اللواء أسامة أحمد العفش رئيس المجلس وألقاها الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش .

البالون العجيب

وفي مكتبة الكرامة الثقافية في بئر العبد، تم مناقشة كتاب بعنوان: "البالون العجيب" تأليف عبد التواب يوسف، وناقشه مع رواد المكتبة هجرس سالم وسلامة أحمد وعايدة صباح مسؤولي الأنشطة بالمكتبة إدارة أحمد أبو السعود

وفى بيت ثقافة 30 يونية بقرية رابعة قام سليمان منصور مدير البيت بإكتشاف وتنمية مواهب رواد البيت في: الشعر والرسم.



