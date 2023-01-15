ارتفاع حصيلة المصابين بحادث إطلاق النار في لندن إلى 6 أشخاص

أعلنت الشرطة البريطانية ارتفاع حصيلة المصابين بإطلاق النار في العاصمة لندن إلى 6 أشخاص بينهم طفلان.

وقالت الشرطة في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن 6 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق النار على طريق فينكس بعد ظهر السبت.. من بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات وهي في حالة حرجة في المستشفى. ويجري التحقيق في الحادث".

وأعلنت الشرطة في وقت سابق أن "الحادثة وقعت بالقرب من كنيسة حيث كانت تقام جنازة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أطلقت من سيارة عابرة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك".

وأشارت الشرطة إلى أن الكنيسة كانت تقام بها جنازة لأم وابنتها توفيتا معا قبل يومين.

وأكدت شرطة لندن إجرائها تحقيقا عاجلا في واقعة إطلاق النار، ومحاولة معرفة تفاصيل عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أحد، حتى الآن.