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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ندى الكامل تخطف القلوب بصورة مع شقيقتها

ندى وشقيقتها
ندى وشقيقتها

نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة جمعتها بشقيقتها رانيا، عبر الموقع الأكثر تداولًا إنستجرام، معبرة عن حبها لها وتستعرض الشبه الكبير بينهما.


وبدت ندى الكامل بفستان أسود مكشوف مما أبرز جمالها وأنوثتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت  تسريحة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها البنية تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.


ووضعت مكياجًا ناعمًا، فاختارت أحمر شفاه باللون الكشمير الفاقع، وزينت وجنتهيا ببلاشر من درجات النود، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


حقيقة زواج عمر كمال وندى الكامل


وسبق وأثارت ندى الكامل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـعمر كمال عبر حسابها بموقع إنستجرام، جاء فيها “أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك”.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١١٥_٠٤٢٧٥٩
ندى الكامل شقيقة طليقة احمد الفيشاوي فستان اسود طليقه الفنان أحمد الفيشاوي فستان اسود مكشوف اطلالة تخطف القلوب

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