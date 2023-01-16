رغم فوائدها الصحية ..5 أطعمة يمكن أن تؤذيك إذا تناولتها في الوقت الخطأ

رغم فوائدها الصحية أطعمة عديدة يمكن أن تضر بصحتك إذا قمت بتناولها بطريقة خاطئة على الرغم من أن الناس أصبحوا أكثر وعيًا بنظامهم الغذائي، فليس من السهل دائمًا اتباع جميع قواعد الأكل الصحي بشكل صحيح. على سبيل المثال، تناول التفاح في الوقت الخطأ يمكن أن يسبب مشاكل في الأمعاء بدلاً من تحسين عملية الهضم.

سنذكر عادات الأكل الصحية ومشاركة بعض النصائح حول كيفية اختيار الوقت المناسب لتناول الأطعمة المفضلة لديك من أجل الحصول على أقصى فائدة.

1. الموز

الموز قد يبدو خيارًا جيدًا لبدء صباحك من المحتمل أن تشعر بزيادة في الطاقة بفضل محتواها العالي من السكر، ولكن بعد بضع ساعات،شعر بالتعب والجوع مرة أخرى.

2. القهوة

شرب القهوة قبل الوجبة يحسن من تحملنا للكافيين إلا أنه في المقابل الأنتظار نتظر قليلاً قبل تناول فنجان القهوة الخاص بك. لكن ضع في اعتبارك أنه من الأفضل الالتزام بكمية الكافيين اليومية الموصي بها وعدم شرب القهوة في وقت قريب من المساء لمنع الأرق.

3. الأرز

وقت الغداء هو أفضل وقت لدمج الأرز في نظامك الغذائي. يعمل التمثيل الغذائي بسرعة خلال هذه الساعات وسيكون من الأسهل على جسمك هضمه

4. السكر

يعد الخطأ الجسيم الذي نرتكبه هو عندما نأكل الحلويات كوجبة خفيفة. بهذه الطريقة ترتفع مستويات السكر في الدم، مما يتسبب في ارتفاع السكر مما يجعلك متعبًا وعصبيًا.

لذا تناول بعض الحلوى مباشرة بعد الوجبة الرئيسية بهذه الطريقة لن ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

5. الحليب

اعتاد بعض الأشخاص بدء يومهم بكوب من الحليب لذا فإن شربه في الصباح وخلطه مع أطعمة أخرى يمكن أن يسبب حرقة المعدة ويعد المساء هو أفضل وقت لتناول كوب من الحليب الدافئ. يساعد على تهدئة الجسم ويعزز النوم الجيد ليلاً