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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز لجذب المستثمرين

المصانع
المصانع

أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اهتمام الدولة بحل مشاكل المستثمرين بعد عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية؛ للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر، وحل مشكلاته.

وقال محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات لتسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة.

تقييم ودراسة طلبات المستثمرين

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة سرعة تقييم ودراسة طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية الجديدة فضلا على ضرورة منح الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع التي تسد فجوة استيرادية، بالإضافة إلى التركيز على منح الأراضي للمصانع المصدرة في القطاعات ذات القيمة المضافة ومتابعة آلية تخصيص الاراض الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.

وأكد النائب أيضا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز مما يؤدي إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعا مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية؛ للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر، وحل مشكلاتهم، وذلك بحضور، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، و/ بندر بن محمد العامري رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان لشئون قطاع مكتب الوزير، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الجهات المعنية. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الأهمية التي توليها الدولة المصرية للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها، قائلا: حرصت اليوم على مقابلة مجموعات من المستثمرين السعوديين العاملين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم، وهو ما يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل والخارج، ويؤكد اهتمامنا بدعم المشروعات في القطاعات المختلفة.  

فيما قال السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، موجها حديثه لرئيس الوزراء: نشكركم نيابة عن جميع المستثمرين السعوديين الموجودين اليوم، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وهو ما يعكس مدى حرصك واهتمامك، وكذا اهتمام الحكومة بالاستماع لمطالب المستثمرين السعوديين، وحل مشكلاتهم.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء عقد عدة مقابلات، اليوم، مع المستثمرين السعوديين؛ لاستعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات عقارية وصناعية في المدن الجديدة، وغيرها بالمحافظات، حيث تم التوصل إلى استجابات بشأن عدد من هذه المطالب وكذا التوصل إلى تسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم.

مجلس الوزراء السعودية رئيس الوزراء السوق المصري المملكة العربية السعودية المجتمعات العمرانية

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