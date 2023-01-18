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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض الحرارة وسماء غائمة.. تحذيرات بشأن حالة الطقس بالسعودية اليوم

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق ومحافظة المملكة.

وتوقع المركز في تقريره أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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