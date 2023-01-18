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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يكشف موقف بنزيما وكورتوا من المشاركة أمام فياريال غدا

صدى البلد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، موقف لاعبي الفريق بنزيما وكورتوا من المشاركة أمام فياريال في المباراة التي ستجمع بينهما غدا في كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “مباراة فياريال ستكون صعبة جدا وفي توقيت صعب لكنها فرصة للخروج من الحالة الحالية”.

واضاف: “بنزيما وكورتوا جاهزان وسيشاركان في مباراة الغد”.

واختتم: “الإصابات أثرت علينا مثل ألابا وفاسكيز وتشواميني ولم يكن الأمر متوقعا لذلك من الطبيعي ألا نكون في القمة الآن، شهر يناير معقد واعتقد أن الجميع يعتبر ريال مدريد ميتا غدا لكننا لن نستسلم أبدا الموسم لا يزال طويلا وسنخرج من تلك الحالة لا أعرف متى ولكن أتمنى أن يكون غدا وسننافس حتى النهاية”.

فياريال أنشيلوتي بنزيما كورتوا كأس ملك إسبانيا

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