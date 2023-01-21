عصام الزهيري: طه حسين لم يحصل على جائزة نوبل بسبب الثقافة العربية

أكد الكاتب والباحث عصام الزهيري، أن طه حسين عميد الأدب العربي أكثر الأدباء المصريين ترشحا لجائزة نوبل، مشيرا إلى أنه تم ترشيحه 21 مرة ولم يفز بها، وكتاب "الأيام" لطه حسين كان من ضمن الأعمال الخاص به الذي كان يستحق الحصول على جائزة نوبل.

وأضاف "الزهيري"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم حصول طه حسين على جائزة نوبل، لان الثقافة العربية ليست مؤثرة في الثقافات الأخرى، مؤكدًا أن الظلم الذي تعرض له طه حسين مشابه كثيرًا للظلم الذي تعرض له غاندي في الهند، حيث أنهما لم يفوزا بجائزة نوبل.

وأوضح عصام الزهيري، أن لجنة نوبل لم تدرك وضع طه حسين في الثقافة العربية، مؤكدًا أن أول ترشيح عام 1949 لجائزة نوبل، إلا أن اللجنة رفضت منح الجائزة له بعد حرب أكتوبر، لافتا إلى أن جامعة فؤاد الاول رشحت طه حسين لجائزة نوبل في 51