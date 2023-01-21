أسرار وكواليس مثيرة داخل معسكر الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلى

شهد الساعات الأخيرة داخل معسكر الزمالك قبل لقاء القمة 125 أمام الأهلى اليوم العديد من الكواليس والأسرار حيث حرص المستشار مرتضى منصور رئيس النادى على عقد جلسة تحفيزية مع الجهاز الفنى واللاعبين مؤكدا ثقته فى الجميع وأن الكلام عن الماضى والخروج من الكأس إنتهى ويجب التفكير فى الفوز على الأهلى لإسعاد الجماهير البيضاء الوفية الغاضبة من تراجع النتائج رغم توفير جميع سبل النجاح للفريق من دعم إدارى وجماهيرى ولاعبين متميزين على أعلى مستوى .

وعود مرتضى منصور

ووعد المستشار مرتضى منصور لاعبى الزمالك بصرف مكافأة خاصة فى حال الفوز على الأهلى وتعويض خسارة السوبر المصرى امام الفريق الأحمر بهدفين دور رد.

وشدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على دعمه الكامل لفيريرا وثقته في قدرة المدرب البرتغالي لتحسين النتائج والمنافسة بقوة على حصد الألقاب الكبرى سواء الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا.

فى الوقت ذاته يأمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغلى جوسفالدو فيريرا لتحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط المباراة الثلاثة وتقليص الفارق لنقطتين .

ولجأ فيريرا خلال الايام الماضية لشحن لاعبيه معنويا من خلال الحديث معهم بشكل منفرد وجماعى مع السعي وراء تحضير لاعبيه بصورة جيدة فنيا ومعنويا وطي صفحة النتائج السلبية التى حققها الفريق الابيض فى الفترة الاخيرة بالهزمية من أسوان والتعادل امام الداخلية والاتحاد السكندرى .

جلسات فيريرا لشحن بطاريات لاعبى الزمالك

ويراهن فيريرا على إنطلاقات أحمد مصطفى زيزو وتسديدات إمام عاشور ونبيل عماد دونجا ومهارة قائد الفريق الابيض محمود عبد الرازق شيكابالا .

ونقل فيريرا إلى فريقه ضرورة العمل على تطوير المستوى والتركيز الشديد مع مراقبة مفاتيح لعب الأهلى خاصة فى الجبهة اليسرى التى يشغلها على معلول ومنح لاعبى الوسط المدافع دونجا وعمرو السيسى وإمام عاشور بمنع تقدم الأجنحة سواء حسين الشحات أو كهربا حال مشاركتهما أو أحمد عبدالقادر وبرونو سافيو والسولية وديانج فى الخلف للأمام ومنع وصول الكرة لمهاجمى الأهلى والالتزام التام بالتعليمات والحفاظ على سياسة التعامل داخل الفريق " بروح الفريق " وتجنب تماما أي غضب من وراء عدم المشاركة في المباريات مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيمنح الفرصة للجميع مع تطبيق سياسة التدوير .. وجاءت كلمات فيريرا التحفيزية سعيا لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وغلق صفحة النتائج السلبية.

كما عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة مجموعة من الجلسات الخاصة مع لاعبى الفريق الكبار أمثال شيكابالا وعبدالشافى وأحمد سيد زيزو وعمر جابر لتحفيز زملائهم الشباب من أجل تحقيق الفوز وطئ صفحة النتائج المخيبة للآمال مؤكدا أن الجميع يساند الفريق بقوة.

وكانت الساعات الأخيرة شهدت وضع المدير الفني برنامجا تدريبيا خاصا لتجهيز مجموعة لاعبيه أمثال سيف الدين الجزيري واحمد فتوح بالاضافة لعمر جابر وابرهيما نداى .

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.