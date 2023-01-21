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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس بئر العبد

متابعة امتحانات الشهادة
متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية ببئر العبد

تفقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية بمحافظة شمال سيناء ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية  لامتحان النصف الأول من العام الدراسي 2023/2022م، تنفيذاً لتوجيهات الدكتوررضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وزار رضوان مدرسة الشهيد إبراهيم محمد سالم الإعدادية المشتركة بقرية الخربة ببئر العبد، لتفقد سير امتحان النصف الأول من العام الدراسي الجاري، حيث تم المرور على اللجان الامتحانية والبالغ عددها 8 لجان، وبلغ عدد الطلاب 146 طالبا وطالبة. 

واطمأن وكيل الوزارة على مستوى الامتحان ومدى صعوبته.

 

المنهج الدراسي 

واستفسر من الطلاب عن موقف الأسئلة، حيث أفادوا بأنها متوسطة، وأنها جاءت من المنهج الدراسي، ولم تكن هناك أي شكوى من الأسئلة، كما تابع أعمال الكنترول بالمدرسة.

ووجه رضوان بتوفير الهدوء داخل وخارج اللجنة، والعمل على سلامة الطلاب والملاحظين أثناء وبعد اللجان، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بأى تجاوزات أو أى أعمال غير مألوفة قد تخل بالامتحان.

 

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بئر العبد امتحانات مدارس الشهادة الاعدادية

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