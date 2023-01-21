هل تدخل موسعة جينيس؟.. لقطات مذهلة لـ أكبر بيتزا في العالم |فيديو

هل تدخل جينيس؟.. عرضت فضائية “سي ان ان بالعربية” فيديو يرصد لقطات استعرضت من خلالها أكبر بيتزا في العالم وكيف تم خبزها، حيث غطى العمال جزءًا كبيرًا من أرضية مركز مؤتمرات لوس أنجلوس بأكثر من 14100 قدم مربع من العجين والصلصة والجبن.





وأوضح التقرير المصور للشبكة الإخبارية الأمريكية أن العمال اضطروا إلى خبزها على مراحل واستغرق ذلك ساعات عديدة وذلك لأنها كانت كبيرة جدًا، وفي وقت لاحق تم التبرع بالبيتزا للجمعيات الخيرية.

وأشارت إلى أنه جرى تنظيم هذا الحدث احتفالًا بإعادة إدراج بيتزا “نيويوركر الكبيرة” إلى قائمة “بيتزا هت”.

جدير بالذكر أن البيتزا صاحبة الرقم القياسي الحالي هي بيتزا بمساحة 13 ألف قدم مربع صُنعت في إيطاليا عام 2012 ولم يعرف إذا كانت هذه ستتفوق عليها أم لا.

