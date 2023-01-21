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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وحش جداً ومباراة ملهاش طعم .. لميس الحديدي تعلق على أداء الأهلي والزمالك

لميس الحديدي
لميس الحديدي

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أداء كلاً من قطبي الكرة المصري الاهلي والزمالك في لقاء القمة 125 قائلة : " أداء الشوط الأول كان وحش جداً .. مباراة ليس لها طعم والفريقان كلهيما متحفظان مفيش غير هجمة واحدة".

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وتابعت “لميس الحديدي” عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة  ON: أداء بلا طعم ولا حماس ولا مشاعر وهذا ليس أداء قمة ولا الأداء المعتاد بين قطبي القمة وهو أداء بات محبطاً في الشوط الأول.

وواصلت :كلا الفريقان لديهما غيابات كثيرة لكن الأهلي لديه غيابات مهمة ومؤثرة في خط الدفاع وهي مؤثرة ولكن تعلمنا في كأس العالم وأي بطولة أن الغيابات لاتؤثر في حالة أن هناك دكة إحتياط متماسكة فعندما يغيب أحدهم لايكون فيها فراغ  ولا تتاثر.  

واكملت : "الزمالك ضغط بعض الشيء في الأول لكن في النهاية الشوط الاول  أداء الاهلي والزمالك كان دمه تقيل ".

وأتمت : غياب الجمهور حتى هذه اللحظة مؤثر جداً ومش قادرة أصدق أننا مش عارفين نفتح الأبواب للجماهير ، 3 الآلاف مشجع لكل فريق رقم هزيل، ومصر بتنظم دلوقتي بطولات كبرى في اليد وغيرها ، هل إحنا مش عارفين  نستقبل جمهور ؟ ولا مش مستأمنين الجماهير ؟  الجماهير عنصر هام في أداء الفرق   مهمة للاعبين وللبطولة  الاستاد بلا جمهور قوي   كمسرح بلا جمهور.

 

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