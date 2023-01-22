ذكرة تفاهم لاطلاق فعاليات دامجة لـ"قادرون باختلاف" في المجتمع

وقعت جمعية مصر الجديدة ، صباح امس السبت ، مذكرة تفاهم مع كاريتاس مصر – مركز سيتى للتدريب والدراسات فى الإعاقة ، تهدف الى دعم وتعزيز دمج ذوى الاعاقة " قادرون باختلاف " فى المجتمع وتاهلهم لمشاركتهم فى كافة الخطط التنموية للدولة فى كافة روافد العمل

وقع على مذكرة التفاهم عن جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة الجمعية ، وعن مؤسسة كريتاس المستشار جميل حليم رئيس مجلس ادارة كاريتاس مصر ، في حضور الطالبة محبة عاطف ممثلة عن " قادرون باختلاف " في حفل التوقيع ، الذى شارك فيه ايضا الطفل كريم برسم لوحة معبرة عن احلامه و طموحاته بمستقبل مضىء لمصر التى ترعى كل اصحاب الهمم بمختلف انواع الاعاقة .

شارك حفل التوقيع سهام الجوهرى نائب رئيس جمعية مصر الجديدة والدكتورة حياة خطاب امين عام جمعية مصر الجديدة ، وزينب الغزالى وبهجت شاكر مدير جمعية مصر الجديدة ، واعضاء مجلس ادارة الجمعية .

قال الدكتور نبيل حلمى عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم تأتى من منطلق المسؤولية المجتمعية لكلا الطرفين والتزامهما بدعم الأنشطة التى من شانها تنمية الادراك العقلى والحركى لذوى الاعاقة للعمل على ادماجهم في شتى مناحى الحياة كفئة هامة في المجتمع تشارك في عجلة التنمية الشاملة .

واشار حلمى الى انه بموجب مذكرة التفاهم يعمل الطرفان على تنظيم لقاءات توعوية لفئات المجتمع المختلفة لرفع الوعي بمفهوم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل وحقهم في الدمج في الأنشطة المجتمعية المختلفة ، اضافة الى توفير الكوادر التاهيأية والاساسية لتأهيل الاشخاص ذوى الاعاقة والبرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين في مجال الاعاقة .

كذلك إقامة فعاليات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة المختلفة (أيام ترفيهية، أنشطة رياضية،أنشطة فنية، أنشطة ثقافية، عمل جدارية ، أحداث ومناسبات سنوية ) ، وذلك فى كافة المنصات الثقافية للجمعية ، "مكتبة مصر الجديدة" ومقرها 42 شارع العروبة – مصر الجديدة " مكتبة المستقبل" ومقرها 123 شارع جسر السويس – مصر الجديدة "مركز الطفل للحضارة والابداع " ومقره 34 شارع ابوبكر الصديق – مصر الجديدة –"مكتبة مصر الجديدة بحى الأسمرات" ومقرها 61 عمارات الجوهرة – حى الأسمرات – المقطم) .

يذكر ان جمعية مصر الجديدة تعود فكرة تأسيسها الى عام 1981 حيث تبنى نخبة من أبناء حى مصر الجديدة الأوفياء الذين نشأوا وتربوا فى هذا الحى العريق فكرة تأسيس وتكوين جمعية تعمل على النهوض بحى مصر الجديدة والرقى به ليكون نموذجاً يحتذى به فى باقى أحياء القاهرة والمحافظة على تراث مصر الجديدة وذلك إيماناً منهم بأن المشاركة الشعبية فى عالمنا المعاصر أصبحت تلعب دوراً بارزاً ومؤثراً فى حل ما تعانى منه الجماهير من مشكلات ومن ثم كان تأسيس ( جمعية تنمية خدمات حى مصر الجديدة) برقم 2589 بتاريخ 14/3/1981 وفقاً للقانون رقـم 32 لسنة 1964 بشـأن الجمعيـات والمؤسسات الخاصة لتعمـل فى نطـاق ( حى مصر الجديدة ) فى مجال الخدمات الثقافية والعلمية وتنمية المجتمع المحلى ومنذ تأسيسها عملت الجمعية بكل جد ونشاط لتحقيق الأهداف التى وضعتها فى سبيل خدمة حى مصر الجديدة .