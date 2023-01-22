لبحث مصير فيريرا.. مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا بمكتبه اليوم

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية ظهرا بمكتبه بمقر القلعة البيضاء.

ويتحدث المستشار مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي عن بعض الأمور الخاصة بالنادي والفريق الأول لكرة القدم.

وكشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة التي تعرض لها الأبيض في مباراة القمة امس أمام الأهلي مما تسبب في تراجع الفريق للمركز الرابع بجدول الدوري.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة سيعاقب اللاعبين وفقا للائحة في ظل تراجع النتائج والابتعاد عن صدارة الدوري في الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن هناك تقصيرا من اللاعبين ومن الجهاز الفني والجميع يتحمل المسؤولية بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجه الدعوة لمجلس إدارة القلعة البيضاء لعقد اجتماع طارئ مساء أمس قبل أن يقرر تأجيله لليوم لبحث مصير البرتغالي فيريرا.

يأتي قرار رئيس مجلس إدارة النادي بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة القمة أمام الأهلي.