جويل مردينيان تتحدى الطقس البارد بفستان لافت

شاركت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.



وبدت جويل بإطلالة جذابة مفعمة بالأنوثة، حيث ارتدت فستان جذاب باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها، وتركت خصلات شعرها الذهبية منسدلة بتسريحة انسيابية ناعمة.



وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل»على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.