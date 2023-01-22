فعل مشين ومشهد مخزي.. محمد الباز يعلق على مشهد حرق المصحف بالسويد

علق الإعلامي "محمد الباز" على مشهد حرق المصحف في السويد، قائلا: "، إنه مع الحرية لأبعد حد، ولكن هناك من يستغلها بشكل سيئ"، متابعا: لا يوجد عقل أو قلب أو ضمير أو إنسانية تقبل بمشهد حرق المصحف علنا.



وأضاف" محمد الباز" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،:"هتقولوا الحدث مش جديد وناس متطرفون يحرقون المصحف في رسالة واضحة لرفضهم للإسلام"، متابعا:" المشكلة أن المظاهرة حاصلة على موافقة الحكومة".

واسترسل:" موافقة الحكومة تعني أنها تعرف ماذا سيحدث خلال المظاهرة، وعليه فهي كانت تعلم بحركة حرق المصحف، وبالتالي الحكومة تتحمل المسئولية"، متابعا: العالم الإسلامي أجمع أدان هذا الفعل بقوة وبشكل سريع".

وأكمل: وزارة الخارجية وصفت الفعل بأنه مشين، وحذرت من انتشار هذه الأعمال، مؤكدا على أن المشهد مخزي وغير مقبول".