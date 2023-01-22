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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فعل مشين ومشهد مخزي.. محمد الباز يعلق على مشهد حرق المصحف بالسويد

صدى البلد

علق الإعلامي "محمد الباز" على مشهد حرق المصحف في السويد، قائلا: "، إنه مع الحرية لأبعد حد، ولكن هناك من يستغلها بشكل سيئ"، متابعا: لا يوجد عقل أو قلب أو ضمير أو إنسانية تقبل بمشهد حرق المصحف علنا.


وأضاف" محمد الباز" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،:"هتقولوا الحدث مش جديد وناس متطرفون يحرقون المصحف في رسالة واضحة لرفضهم للإسلام"، متابعا:" المشكلة أن المظاهرة حاصلة على موافقة الحكومة".

 

واسترسل:" موافقة الحكومة تعني أنها تعرف ماذا سيحدث خلال المظاهرة، وعليه فهي كانت تعلم بحركة حرق المصحف، وبالتالي الحكومة تتحمل المسئولية"، متابعا: العالم الإسلامي أجمع أدان هذا الفعل بقوة وبشكل سريع".

 

وأكمل: وزارة الخارجية وصفت الفعل بأنه مشين، وحذرت من انتشار هذه الأعمال، مؤكدا على أن المشهد مخزي وغير مقبول".

السويد الإعلامي محمد الباز العالم الإسلامي وزارة الخارجية اخبار التوك شو

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