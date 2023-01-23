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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء: بيع قناة السويس أكثر الشائعات انتشار خلال عام 2022 .. فيديو

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن أدواتهم للتعرف على الشائعات لها كذا مصدر مع العلم بزيادة وعي المواطن بشكل كبير خلال السنوات الماضية بدليل أن أرقام الواتس أب لصفحة المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تتلقى العديد من المعلومات المطلوب استيضاحها من المركز الاعلامي مباشرة.

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وكشفت الدكتورة نعايم سعد زغلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم الاحد، عن أبرز الشائعات التي انتشرت في وقت الأزمة الحالية في عام 2022، مؤكدة أن بيع قناة السويس أكثر الشائعات انتشار خلال عام 2022.

واستكملت: "من أكثر الشائعات انتشارا اعتزام الدولة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وصندوق قناة السويس تمهيدا لبيع قناة السويس، وإصدار قرار بمنع دخول بعض السلع لمصر، وبالنسبة للتموين تأثر سوق الاقماح في مصر"، مؤكدا أن ملف التموين ثاني قطاع تم استهدافه بالشائعات نتيجة ارتباطه بالمواطن وهدف الشائعات تخويف الناس.

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