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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب نفسية.. روسيا تعلق على إمكانية تزويد كييف بصواريخ أتاكمز الأمريكية

صواريخ أتاكمز الأمريكية
صواريخ أتاكمز الأمريكية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن التصريحات الأمريكية حول إمكانية تزويد كييف بصواريخ أتاكمز ما هي إلا عنصر من عناصر الحرب النفسية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف ريابكوف أن “التصعيد مسار خطير، ويمكن أن تكون العواقب غير متوقعة”.

ولفت "لم يتم استقبال مواقفنا ويواصل خصوم روسيا رفع المخاطر، لكن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على أي حال، وكل هذه المعدات العسكرية القادمة من مصادر مختلفة سيتم سحقها حرفيًا".

وأوضح ريابكوف، إلى أن أعداء روسيا يزيدون المخاطر في أوكرانيا من خلال تسليم الأسلحة.

وعلى جانب آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو لين تريسي ستصل إلى روسيا في الأيام المقبلة.

وقال ريابكوف للصحفيين "سيصل السفير الأمريكي الجديد للبلاد في الايام المقبلة".

وأضاف أن مناقشة القضايا الإشكالية بين روسيا والولايات المتحدة بما في ذلك عمل البعثات الدبلوماسية، ستستمر في عهد الدبلوماسية الجديدة لدى موسكو.

وأوضح أن الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية لا يسمح بعقد اجتماع لمناقشة معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية.

روسيا صواريخ وزير الخارجية الروسي أوكرانيا الولايات المتحدة

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