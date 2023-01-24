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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلى تكلا: الشرطة لها مكانة كبير بين المصريين| فيديو

ليلي تكلا
ليلي تكلا

كشفت الدكتورة ليلي تكلا، أرملة اللواء عبدالكريم درويش، عن شعورها في أثناء تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها، أمس، بمناسبة عيد الشرطة.

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وأضافت "ليلي تكلا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن يوم 25 يناير هو عيد الشرطة منذ قديم الأزل، مشيرة إلى أن الفراعنة كانوا من أوائل الحضارات التي لديها رجال شرطة داخل نظام الحكم الخاص بهم.

وتابعت الدكتورة ليلي تكلا، أن الشرطة لها دور كبير داخل الدولة المصرية، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر تولي وزارة الشرطة أثناء ثورة يوليو وهذا لأهمية الشرطة في هذا الوقت.

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