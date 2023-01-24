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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استغناء بريكس عن الدولار.. 13 دولة بينها 6 عربية تريد الانضمام للمجموعة

قادة دول مجموعة بريكس
قادة دول مجموعة بريكس

قال سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، إن إجمالي 13 دولة عبرت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وأوضح ماكيتوكا، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية الإخبارية، إن 6 منهم تقدموا رسميا بطلب للانضمام إلى الكتلة.

وأضاف الدبلوماسي الجنوب إفريقي، إن من بين المتقدمين فعليا دولتان إفريقيتان، هما، الجزائر ومصر، بينما أبدت إيران والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.

وأكد ماكيتوكا أيضًا أن جميع أعضاء بريكس يرحبون بالوافدين الجدد المحتملين، وأشار إلى أن جنوب إفريقيا انضمت إلى المجموعة في عام 2010، ومنذ ذلك الحين لم تتوسع الكتلة.

وطرحت الصين فكرة دمج أعضاء جدد في مايو الماضي ، وبعد ذلك ، أبدت عدة دول ، بما في ذلك الأرجنتين ، استعدادها للانضمام إلى الجمعية.

الصين تعلن دعمها لانضمام السعودية إلى مجموعة بريكس

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مجموعة بريكس هي جمعية اقتصادية وتجارية حكومية دولية غير رسمية تضم 5 بلدان سريعة النمو، وتهدف إلى تطوير الحوار والتعاون متعدد الأطراف.

وتستعد دول البريكس لقيادة القضاء على الجوع والفقر في العالم بحلول عام 2030، فهي تمثل 40٪ من سكان العالم ، و 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

ووافقت الحكومة المصرية، في ديسمبر الماضي، على المشاركة في بنك التنمية الجديد لدول “البريكس”.

وأعلنت عن انضمام القاهرة إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، وقال مجلس الوزراء: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك”.

أنشأت دول البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بنك التنمية الجديد في عام 2014 لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في دول البريكس فضلا عن البلدان النامية الأخرى. في 21 يوليو 2015، بدأ العمل في شنغهاي.

و “بريكس” هو اختصار يرمز إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتشمل الدول الأخرى المهتمة بالانضمام إلى الكتلة الاقتصادية الأرجنتين والجزائر وإيران، ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

دول بريكس توقف التعامل بينها بالدولار

وأبرمت روسيا والصين إتفاقية أتاحت بنودها لبلديهما فرصاً أكبر مما هي عليها كقوتين اقتصاديتين ضاربتين لرفع مستوى المبادلات التجارية، مستخدمتين في ذلك عملتيهما الروبل واليوان، وهو ما اعتبره مراقبون واقتصاديون بمثابة توجيه ضربة قاضية للدولار الامريكي، لاسيما مع تزايد التكهنات بأن تنضم دول أخرى إلى مجموعة (بريكس) 

وحسب الاتفاق الروسي الصيني، فإن تعاملات البلدين بعملتيهما في المبادلات التجارية، يجب أن تكون قد بدأت، وتتوقع دائرة الجمارك الاتحادية الروسية أن ترتفع بمعدل الضعف إلى ما يعادل 50 مليار دولار.

الإتفاقية بين العملاقين الاقتصاديين اللذين يشكلان مجتمعين تهديدات غير مسبوقة للدولار وللاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن تكبد الولايات المتحدة تريليونات الدولارات.

تبحث روسيا وباقي دول بريكس سبلا للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي وأيدت استخدام عملاتها الوطنية في التبادل التجاري.

وقال مسؤول روسي، الخميس، إن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تشكل معا مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة المعروفة باسم بريكس، تؤيد فكرة إقامة نظام مدفوعات مشترك.

وقال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن "زيادة المخاطر غير السوقية لبنية المدفوعات العالمية" هي السبب في خطة الدمج بين أنظمة الدفع الوطنية لدول المجموعة.

وتكتل "بريكس" هو منظمة تأسست في 2006، وهي اختصار للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا).

وأضاف ديميترييف، عضو مجلس الأعمال الخاص بمجموعة بريكس، مخاطبا الصحفيين: "يمكن أن يشجع نظام دفع فعال لبريكس إجراء المدفوعات بالعملات الوطنية، ويكفل مدفوعات واستثمارات مستدامة بين دولنا، التي تسهم بما يزيد على 20% من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر".

ولم يخض في تفاصيل عن نظام الدفع الذي تفكر فيه المجموعة، لكن روسيا بدأت في 2014 إقامة نظام مدفوعات وطني، ليكون بديلا لخدمة سويفت للتراسل المالي التي مقرها بلجيكا بعد فرض عقوبات غربية على موسكو.

ويعد التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

وقال ديميترييف إن دول بريكس الخمس بحثت أيضا إطلاق عملة مشفرة للمدفوعات المتبادلة مع تقليص المجموعة حصة المدفوعات المنفذة بالدولار الأمريكية.

وتابع أن حصة الدولار في المدفوعات التجارية الأجنبية الروسية تراجعت من 92 إلى 50% في السنوات القليلة الماضية، بينما زادت حصة الروبل من 3 إلى 14%.

مصر البرازيل روسيا السعودية إفريقيا ايران الهند الامارات مجموعة البريكس

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