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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي المهن التمثيلية: دعم الفن والثقافة أولوية وطنية| صور

جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
تقى الجيزاوي

استقبل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أمس السبت، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في جولة تفقدية داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، وكان في استقباله أيضًا عدد كبير من الفنانين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك للوقوف على أوضاع النادي الحالية ومناقشة احتياجات التطوير ورفع كفاءته.

وتفقد وزير الشباب والرياضة، بصحبة الدكتور أشرف زكي، خلال الجولة المرافقَ الإنشائية والخدمية للنادي، وتعرّف على أبرز التحديات التي تواجهه، مشددًا على أهمية الحفاظ على دور النادي كمنارة ثقافية وفنية تسهم في دعم الإبداع والفن في مصر.

وفي سياق متصل، أكد وزير الشباب والرياضة خلال جولته التفقدية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القوى الناعمة، وعلى رأسها الفن والثقافة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية.

أشرف زكي أشرف صبحي نادي نقابة المهن التمثيلية

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وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي المهن التمثيلية: دعم الفن والثقافة أولوية وطنية| صور

جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية

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