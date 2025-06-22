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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة شباب اليد تحظى بمساندة السفارة المصرية في بولندا بعد انتصار درامي على إسبانيا

كرة اليد
كرة اليد
كريم عاطف

تلقت بعثة منتخب الشباب لكرة اليد ببطولة العالم بقيادة نبيل خشبة أمين الصندوق دعم كبير من مسئولى السفارة المصرية فى بولندا .

حرص مسئولو السفارة المصرية على حضور مباراة م المنتخب اليوم و إسبانيا و التى انتهت بفوز مستحق للفريق الوطنى بنتيجة 30 - 29.

حيث شهدت مباراة اليوم أمام المنتخب الإسباني حضور الدكتورة نوران حلمى نائب رئيس القسم القنصلي بالسفارة المصرية فى بولندا و اسرتها و ذلك لتشجيع و مؤازرة الفريق الوطنى فى جميع مبارياته ببطولة العالم.

 يقوم  نبيل خشبة رئيس البعثة بمجهود كبير وتوفير كافة الاحتياجات للبعثة المصرية و توفير اجواء مناسبة للاعبى الفريق الوطنى و الجهاز الفني للتركيز فى مباريات البطولة بجانب التواصل بصفة مستمرة مع السفير المصرى احمد الأنصارى سفير مصر فى بولندا و ألذى يطمئن بصفة دائمة على بعثة الفريق الوطنى.

بعثة منتخب الشباب لكرة اليد منتخب الشباب لكرة اليد منتخب الشباب كرة اليد بطولة العالم نبيل خشبة بولندا

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