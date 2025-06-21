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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عيد الأب .. ازاى تبسط باباك من غير هدايا

يوم الاب
يوم الاب
اسماء محمد

يتم الاحتفال ب عيد الأب في 21 يونيو من كل عام للتأكيد على مكانته بين الأبناء وإتاحة الفرصة للتعبير عن حبهم له.

يعد عيد الأب من أكثر الاحتفالات المحيرة للابناء فلا يعرفون كيفية الاحتفال به بالشكل الأمثل خاصة أنه من المناسبات الحديثة.

يوم الاب العالمي

ووفقا لما جاء في موقع theeverygirl نعرض لكم عدة أفكار للاحتفال بعيد الاب.

 نزهة لتناول العشاء 


أتعد من أحب الأفكار لأنها وجبة ونشاط متكاملان تبدو أكثر تميزًا من عشاء منزلي أو في مطعم تقليدي، ولكن لا يزال من الممكن إعدادها بسرعة ودون تكلفة باهظة. 

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تحتفل مع أطفال صغار، فإن الذهاب إلى الحديقة طريقة رائعة لإبقائهم مستمتعين.

استضافة ليلة لعب عائلية


لقد مرّ وقت طويل منذ أن قضت عائلتي ليلة ألعاب، ولكن عندما نفعل ذلك، يكون الأمر ممتعًا للغاية وجهّزوا بعض ألعاب عائلتكم المفضلة ودعوا ضيف الشرف يختار منها ما يريد اللعب.

 إذا كانت ليلة الألعاب نشاطًا معتادًا في منزلكم، اشتروا لعبة لوحية جديدة أو تعلّموا قواعد لعبة ورق جديدة لإضفاء بعض المرح.

توجه إلى عرض كوميدي


قد لا يكون هذا النشاط مثاليًا إذا كان الأطفال الصغار جزءًا من احتفالكم، ولكن إن لم يكن كذلك، فلا توجد طريقة أفضل لقضاء عيد الأب من الضحك معًا. 

ابحث عن أماكن عروض الكوميديا ​​المحلية واحصل على تذاكر لعرض يعجبك. 
 

شاهد فيلمًا في السينما


لحسن الحظ، يصادف عيد الأب موسم أفلام الصيف ، لذا عادةً ما تتوافر خيارات كثيرة في السينما. 
إذا كنت تعيش في مكان ذي درجات حرارة مرتفعة في يونيو، فهو أيضًا نشاط مثالي لتجنب الحر سواء كان من محبي مارفل أو يبكي عند مشاهدة كل فيلم رومانسي كوميدي، فمن المؤكد أن هناك فيلمًا ستستمتعان بمشاهدته معًا.


أخرج صور العائلة القديمة


إذا كان والدك من النوع العاطفي، فسيحبّ العودة إلى ذكريات الماضي بتصفح صور العائلة القديمة أو مشاهدة مقاطع الفيديو المنزلية. 

إذا كانت صور عائلتك محفوظة في صناديق، فاحرص على اختيار بعض الصور المفضلة لديك وترتيبها في ألبوم صور ليسهل عليكم تصفحها معًا. 

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