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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بـ بيراميدز : نرفض بيع مصطفى فتحي.. ويورتشيتش مستمر مع الفريق لمدة موسم

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

كشف مصدر بنادي بيراميدز، عن رفض النادي فكرة الاستغناء عن اللاعب مصطفى فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والرحيل في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور أن مصطفى فتحي أحد أهم وأبرز لاعبي الفريق في المواسم الأخيرة، وأحد الركائز الأساسية بالنادي، ولا نية تماما لرحيله.

وكشف مصدر بنادي بيراميدز، في تصريحاته عن مصير المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قائلًا، أن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال الموسم الجديد.

وشدد المصدر أن إدارة النادي نجحت في تجديد عقد المدرب مع الفريق لمدة موسم، وسيقود السماوي بالموسم المقبل.

وربطت تقارير صحفية، اسم المدرب الكرواتي بالتدريب في الدوري السعودي خلال الموسم الجديد، حيث أكدت أن المدرب تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية دوري روشن.

بيراميدز يورتيتيش مصطفي فتحي اخبار الرياضة اخبار بيراميدز

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