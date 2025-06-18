إسلام صادق يطرح تساؤلاً بشأن تولي طاهر أبوزيد رئاسة بيراميدز

طرح الإعلامي إسلام صادق تساؤلا للجمهور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب إسلام صادق: "ما رأيك في ترشيح طاهر أبو.زيد لرئاسة بيراميدز؟".

وحسم طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي السابق ووزير الرياضية الأسبق، موقفه من تولي رئاسة نادي بيراميدز خلال الفترة القادمة، بعد الجلسة التي جمعت بينه وبين مسئولي النادي.

وقال أبو زيد، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2" لبرنامج "يا مساء الأنوار في المونديال": "كان يوجد جلسة شبه ودية، مع مسئولي نادي بيراميدز في الفترة الماضية".

وأضاف: "ارتباطي بالأهلي، ورضاء جماهيره عامل مؤثر في اتخاذ القرار بالنسبة لي، وهذا يحتاج إلى نوع من التريث والتفكير الدقيق، بدأت في النادي الأهلي من نعومة أظافري".