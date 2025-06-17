بيراميدز ينتظر عودة يورتشيتش لحسم صفقتي الجزار وحمزة علاء

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي بيراميدز، كشف أن إدارة النادي تنتظر عودة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشتيش من الأجازة حتى يتم حسم صفقتي عمرو الجزار مدافع غزل المحلة والحارس حمزة علاء.

وأكد المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن إدارة النادي تضع الحارس حمزة علاء على رأس الصفقات في الوقت الحالي حتى يتم تدعيم مركز حراسة المرمى قبل الموسم الجديد.

وشدد، المدافع عمرو الجزار أيضًا على يقترب من الفريق وسيتم عقد جلسة مع مسؤولو المحلة بعد عودة يورتشيتش من أجل حسم الصفقة.

وحسب مصادر ستاد المحور، اللاعب عمرو الجزار ينتظر عودة الأهلي من كأس العالم للأندية حتى يتم حسم موقفه، خاصة أن الخطيب أتفق مع المهندس وليد خليل رئيس النادي المحلة على ضم اللاعب بعد المونديال.

كما يمتلك اللاعب عرضًا من فريق البنك الأهلي، ولكن اللاعب ينتظر عودة الأهلي من المونديال حتى يتم حسم موقفه.