ندوة وتكريم أبطال مسلسل «لام شمسية» في المركز الكاثوليكي المصري للسينما |صور

أقام المركز الكاثوليكي المصري للسينما، مساء السبت، ندوة خاصة لتكريم أبطال وصُنّاع مسلسل لام شمسية، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وذلك في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة، بحضور لافت من نجوم العمل وصناعه.

ورصدت عدسة “صدى البلد” لحظات التكريم التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث شارك في الندوة كل من المخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، والنجم محمد شاهين، والفنانات يسرا اللوزي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وفاتن سعيد، إلى جانب الفنان علي البيلي، والدكتور النفسي نبيل القط، الذي ساهم في بناء الأبعاد النفسية لشخصيات العمل.

ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة ندوات أقرّتها اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر، بهدف تسليط الضوء على الأعمال الدرامية ذات الرسائل الإنسانية والاجتماعية المؤثرة.



وشهدت الندوة نقاشًا مفتوحًا بين النجوم والجمهور حول قضايا المسلسل ورسائله النفسية والاجتماعية، التي تفاعل معها المشاهدون خلال شهر رمضان، مؤكدين أهمية تقديم دراما جادة تُسلّط الضوء على الواقع وتحترم عقل الجمهور.





سر اختيار لام شمسية

وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديداً لتناوله من منظور إنساني بعض القضايا الاجتماعية الهامة، خاصة أنه تطرق إلى موضوعات لم تكن تقدم من قبل بجرأة، وطرح قضايا مهمة شديدة الحساسية تشغل فكر الشارع والمواطن المصري ألا وهي التحرش بالأطفال، حيث وضعنا صُنّاع المسلسل أمام المرآة لمواجهة تقاعسنا وتخاذلنا مع تلك المواضيع، والتحديات التي تواجهنا بسبب خوفنا من صورتنا أمام المجتمع، بحبكةٍ درامية متميّزة وتكامل كافة عناصره الفنية وتماسكها بسرداً درامياً مشوقاً.

جدير بالذكر أن الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور سيقوم بإدارة الندوة، كما ستقدمها على المسرح الإعلامية لميس سلامة، وسيشارك بالندوة العديد من أبطال وصنّاع المسلسل.

ومن المقرر في ختام الندوة أن يقوم الأب بطرس دانيال بتوزيع شهادات التقدير لجميع صُناع وأبطال المسلسل، وإهداء درع المركز لهم تقديراً وعرفاناً لرسالتهم السامية.

لام شمسية” من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نظمت مؤخرًا احتفالية تكريم لنجوم وصناع مسلسل “لام شمسية”، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور نخبة من المسؤولين وصناع الدراما، وذلك تقديرًا لدور المسلسل في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.