وزير الأوقاف: سبنذل كل وسعنا فى خدمة القرآن وترجمة معانيه لجميع اللغات

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة وجميع منتسبيها سيبذلون كل ما فى طاقتهم لخدمة القرآن الكريم.

وقال وزير الأوقاف، فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “إننا ‏سنبذل كل وسعنا في خدمة القرآن الكريم وأهل القرآن ونستعيد لدولة التلاوة مكانتها ولمقارئ القرآن الكريم ومراكز إعداد المحفظين دورها الريادي على نحو غير مسبوق، وبما يربط الناس بأخلاق القرآن الكريم وقيمه السامية مع بذل وسعنا في ترجمة معانيه إلى جميع اللغات”.

فى سياق أخر .. أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ‏كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عيد الشرطة، هي كلمة مفعمة بروح الإيمان بالله عز وجل في مواجهة التحديات.

وقال وزير الأوقاف، في منشور على تويتر، إن كلمة الرئيس تحمل ثقة كبيرة في الله عز وجل في غد أفضل لمصر وأهلها وتدفعنا لمزيد من بذل الجهد في سبيل هذا الوطن المحفوظ بحفظ الله عز وجل له ، ثم بإيمان أبنائه به و استعدادهم للتضحية في سبيله.

كما هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بذكرى 25 من يناير، ذكرى عيد الشرطة المصرية.

وقال الوزير من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يسعدني أن أهنئ معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة جميعا بعيد الشرطة معربا عن تقديري الكبير لما يبذلونه من جهد صادق في خدمة الوطن وما يقدمونه في سبيله من تضحيات عظيمة سائلا الله عز وجل أن يحفظ جميع أبناء شرطتنا الوطنية البواسل وقواتنا المسلحة الباسلة وأن يحفظ مصر وأهلها جميعا من كل سوء ومكروه” .