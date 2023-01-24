مجموعة من الاسود تهاجم نمراً وتلتهمه بمنتزه بري في الصين

في مشهد يصف قسوة الحياة البرية، انقضت مجموعة من الاسود على نمر حتى الموت، لتلتهمه داخل متنزة حياة البرية، أمام مجموعة من السياح المرعوبين.

أكلوا حي

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، وقع الهجوم المروع في منتزة للحياة البرية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

اسود تلتهم نمر

ويوضح الفيديو الذي نشره احد سائحين عبر تطبيق التيك توك، مجموعة من من الاسود تمزق نمر سبيري وهو على هيقد الحياة، لاكله من شدة الجوع.

خوف وصراخ

وتم تسجيل تلك اللحظات المرعبة من قبال سائحين منضمنهم اطفال، خلال رحلة سفاري اوقعت في قلبهم الرعب والذعر جراء ما شاهدوا.

اسود تلتهم نمر

ويمكن سمع عبر الفيديو مجموعة من الاطفال وهما يبكون خلال مشاهدتهم لحظة التهام الاسود للنمر وتمزيق اعناقه و ظهره بشكل وحشي ومخيف.

حاول مرشد سياحي إبعاد الأسود عن طريق الصارخ فيهم ، بينما استخدم مرشد آخر عمودًا طويلًا لصد الأسود.

