عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مجموعة من الاسود تهاجم نمراً وتلتهمه بمنتزه بري في الصين

اكلوا حي .. مجموعة
اكلوا حي .. مجموعة من الاسود تهاجم نمراً وتلتهم بمنتزه بري

في مشهد يصف قسوة الحياة البرية،  انقضت مجموعة من الاسود على نمر حتى الموت، لتلتهمه داخل متنزة حياة البرية، أمام مجموعة من السياح المرعوبين.

أكلوا حي

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"،  وقع الهجوم المروع في منتزة للحياة البرية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

اسود تلتهم نمر

ويوضح الفيديو  الذي نشره احد سائحين عبر تطبيق التيك توك، مجموعة من من الاسود تمزق نمر سبيري وهو على هيقد الحياة،  لاكله من شدة الجوع.

خوف وصراخ

وتم تسجيل تلك اللحظات المرعبة من قبال سائحين منضمنهم اطفال، خلال رحلة سفاري اوقعت في قلبهم الرعب والذعر جراء ما شاهدوا.

اسود تلتهم نمر

ويمكن سمع عبر الفيديو مجموعة من الاطفال وهما يبكون خلال مشاهدتهم لحظة التهام الاسود  للنمر وتمزيق اعناقه و ظهره بشكل وحشي ومخيف.

حاول مرشد سياحي إبعاد الأسود عن طريق الصارخ فيهم ،  بينما استخدم مرشد آخر عمودًا طويلًا لصد الأسود.
 

الحياة البرية نمر متنزه أسود التيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

فضيحة داخل ملعب المحلة|كيف أسقط زعيم الفلاحين الزمالك ومدربه في 15 دقيقة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

عاجل.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك

رصيد الستر خلص.. أجر مساعدة دينا الشربيني 6500 جنيه يوميا.. تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

عصابة من المراهقين تنهال بالضرب المبرح على صبي في اسكتلندا| شاهد

إنهاء كابوس الفيل القاتل بالهند.. ما القصة؟

عودة البطل.. روني كولمان يقف على أقدمه بعد سنوات من الآلام فما القصة؟

مشهد سيرعبك.. مئات الصينين يحملون جثث اقاربهم في طوابير لحرقها فما القصة؟

حصد4 ملايين مشاهدة.. بريطانية توثق لحظة التحرش بها داخل جيم.. فيديو

لجذب ملايين المشاهدات.. زوجان يدخلان في تحديات أكل طعام بكميات مهولة| فيديو

خناقة موت بين مخمورين خارج بار ببريطانيا | شاهد

تصوير أكثر من 3 مليار نجم بمجرة ​​درب التبانة في حدث تاريخي| صور

ترشيحاتنا

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

اليوم آخر فرصة.. نهاية التقديمات لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022

عضو بـ اتحاد الكرة يكشف تفاصيل وأسباب استقالة كلاتنبرج من لجنة الحكام..فيديو

بعد تعيين مدير فني جديد .. مرتضى منصور يطلب الدعم من الجماهير

بعد قرار ألمانيا.. النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

60 دقيقة.. محمد شريف يهدر الهدف الثاني للأهلي أمام البنك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للآباء.. الركض المستمر للأطفال يحميهم من أمراض الشتاء

ببشر الليمون .. جربي طريقة عمل البودينج

لتجنب التشوهات.. الحوامل عليهن إجراء هذا الفحص 7 مرات

بداية من الخميس.. المفوضية الأوروبية تسمح بتناول الحشرات

فيديو

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

عاكس مراته.. تفاصيل مؤلمة في حادث شبرا الخيمة

مفاجأة سارة بالترم الثاني.. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم| تغطية خاصة

بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ