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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فاطمة البودي مسئولة دار العين: إصدارات جديدة ومسابقات وخصومات 60% بمعرض الكتاب

الناشرة فاطمة البودي
الناشرة فاطمة البودي

ينطلق اليوم معرض الكتاب،  بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من٢٤ يناير إلى ٦ فبراير ٢٠٢٣، و استعدت دار نشر العين بأحدث إصدارتها و بالعديد من الفعاليات المختلفة.

 

قالت الناشرة فاطمة البودي صاحبة دار العين للنشر والتوزيع:" قمنا بتجهيز أعمال متنوعة وإصدارات مختلفة وكتب مترجمة وكتب فكرية هامة جدا و كتب تاريخ، منهم كتاب عن المسرح الفرعوني " المسرح المصري " للدكتور عمر المعتز بالله، و كتب للدكتورة زبيدة عطا مثل " اليهود في العالم العربي"،وهناك روايات مهمة جدا لكتاب ينشرون لأول مرة، وكتاب راسخين يكملوا مسيرتهم،و من أهم الاسماء محمدالفخراني وروايته "غداء ف بيت الطباخة"  و محمد علي ابراهيم وروايته " ليلي وفرانز"" و " زنيم" لأحمد بريقع و " دكاكين تغلق أبوابها " لكمال رحيم و " زهرة من حجر" لمحمد توفيق.
 

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عودة لروايات الإثارة 

وتابعت فاطمة قائلة:" و هناك عودة لروايات الإثارة مثل رواية دفتر ناعوت " للكاتب يحيي صفوت و هناك إصدارات متميزة للعديد من الكتاب مثل " القاهرة وعمرانها" " تقاليد التراث" لدكتور نزار الصياد و " توابع الفتنة الكبرى" لدكتور أبو النصر محمد الخالدي و كتب مترجمة مثل " ولدن" لهالة صلاح الدين و " هل تصنع الثقافة السياسية" لسهير صبري".

خصومات تصل إلي 60% ومسابقات

وأضافت فاطمة عن استعدادات المعرض قائلة:" نستعد بخصم يصل الى 60 % على الإصدارات، وستقام مسابقات كثيرة لمحبي القراءة مع محركين ثقافيين و هناك العديد من الفعاليات المتنوعة و توقيعات لكتاب كبار".
 

معرض الكتاب فاطمة البودى دار العين للنشر دار العين المسرح المصري

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