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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع المخفضة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يتفقد المعرض اللوجستى

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، خلال جولته الميدانية في مطروح يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات بتخفيضات تصل لـ 20%، وذلك بمقر المعرض اللوجيستي أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، وسط تواجد كبير من المواطنين بالمعرض الذين أقبلوا على شراء السلع.

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شارك في الجولة التفقدية، الدكتورة دينا الدسوقى نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وهند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد والمشايخ والقيادات التنفيذية .

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح، أقسام المعرض من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المعروضة والمعلن أسعارها والتخفيضات عليها مع التأكد من جودتها.

وأكد محافظ مطروح، على استمرارية المعرض وإنه جارى فتح عدد من المعارض الأخرى بمدن المحافظة مع التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الأسواق بما يواكب جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتواجد الإشراف والمتابعة على المعرض من خلال مديرية التموين ومندوب من المحافظة، والتأكد من توافر السلع الأساسية باستمرار مع تعويض المباع منها، والالتزام بنسبة التخفيض طيلة فترة عمل المعرض التى تستمر حتى أخر شهر رمضان تيسيرا على المواطنين.

وأشار محافظ مطروح إلى إنه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية سيتم دفع سيارات متنقلة بالسلع الغذائية المخفضة للقرى ومراكز ونجوع المحافظة لضمان وصول معارض أهلا رمضان لكافة المواطنين في المراكز والقرى، وكذلك التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لوصول السلع المخفضة والدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن ذلك ياتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

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