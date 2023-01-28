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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. نيللي مقدسي في أحدث ظهر على إنستجرام| شاهد

نيللي مقدسي
نيللي مقدسي

تألقت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بلوك جذاب.

وظهرت نيللي مقدسي فى الصور بلوك جريء، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها مع تسريحة شعرها البني المنسدل على كتفيها.

طرحت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “لا تكبر راسك”، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الاغنية : “لا تكبر راسك .. اعرف مقاسك .. اي ولله بحطك براسي بحرق انفاسك .. نحنا لخلّينا لخراف تمشي بحارة لديابة .. نحنا الّلي نخوف ما نخاف ..الهيبة نحنا صحابها  .. يا ولد يا ولد يا ولااا يا ولد يا ولد يا ولااا .. انساني وولّلي وسلّم على الماما  يا ولد يا ولد يا ولااا يا يا يا يا ولاا لا تعمل صقر وقدّك قد حمامة”.


أحدث أعمال نيللي مقدسي

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٥٥٤٥٤
اللبنانية نيللي مقدسي تبادل الصور والفيديوهات لوك جذاب اغنيتها الجديدة تطل علي جمهورها اطلالة انثوية جريئة

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