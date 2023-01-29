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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبح الرجاء المخيف.. إشادة واسعة بـ طارق مصطفى في الدوري المغربي

صدى البلد

أشاد تقرير صحفي بإمكانيات المصري طارق مصطفى، المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي، بعد قيادة فريقه لتحقيق فوز عريض على الرجاء بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري المغربي.
ونشرت صحيفة المنتخب "المغربية" تقريرا بعنوان "طارق مصطفى شبح الرجاء المخيف بالتخصص".
وذكرت الصحيفة، أن طارق مصطفى أكثر مدير فني أجنبي ألحق هزائم بفريق الرجاء بمسابقة الدوري، حيث فاز عليه وهو مدرب لفريق وادي زم بنتيجة 3-1، وتفوق عليه مرتين خلال قيادته للدفاع الجديد، وحين استلم مقاليد قيادة أولمبيك آسفى التقى مع الرجاء 3 مرات،  هزمه الموسم الماضي بنتيجة 3-2 وتسبب في ضياع لقب الدوري من النسور الخضر وتعادل معه في مباراة الدور الأول هذا الموسم بنتيجة 2-2، وكان قريبا من الفوز لولا الأخطاء التحكيمية، ثم عاد ليهزمه هذه المرة 3-1، وهي أكبر هزيمة للرجاء تاريخيا أمام القرش الميسفيوي.
ويحتل أولمبيك آسفي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المغربي برصيد 27 نقطة.

طارق مصطفي الرجاء أولمبيك أسفي الدوري المغربي المصري طارق مصطفى وادي زم

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