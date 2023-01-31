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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين الفقي تستعيد ذكريات الطفولة.. شاهد

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، صورًا قديمة لها منذ الطفولة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نيرمين الفقي في الصور بأعمار مختلفة من طفولتها، وعلقت علي الصور كاتبة: “أيام وذكريات أمي وأنا طفلة وحشتيني قوي، الله علي طيبتك يا أمي”.

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آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي عرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.

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