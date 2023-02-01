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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التطوير العقاري باتحاد الصناعات:لا أحد يستطيع رفع الأسعار لمن تعاقد على عقار بالفعل

عقارات
عقارات

كشف المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تفاصيل مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه ناقش عددا من الملفات الاقتصادية.

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مدبولي: طرح الشركات الحكومية في البورصة ليس له علاقة بصندوق النقد

وأكد شعيرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تحديات تطال قطاع الصناعة في ظل الظروف الحالية، والزيادة القاصية في مدخلات الصناعة، والظروف الدولية والتي تؤثر على الأسعار في كل دول العالم.

 

نعمل على إيجاد حلول غير تقليدية


وتابع المهندس باسل شعيرة عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية :"محدش يقدر يرفع الأسعار لمن تعاقد على عقار بالفعل"، لافتا إلى اننا نعمل على إيجاد حلول غير تقليدية نعبر بها المرحلة الحالية وخاصة في ظل الزيادة.

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وأشار عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن مجلس الوزراء قرر تخفيض نسبة تنفيذ المشروعات إلى 85%.
 

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