قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة

أرسل القارئ وحيد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبه.

وقال في استغاثته ابنتي ياسمين وحيد عبد الله ( اسم الشهره ياسمين احمد عيسي) 9 سنوات، تغيبت يوم 28 يناير 2023 من الناصرية فارسكور بمحافظة دمياط، خرجت مع سيده جارتها اسمها غاده و مارجعوش، برجاء ممن يراها الاتصال برقم 01005753065.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.