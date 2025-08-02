كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم لكرة اليد تحت 19

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ، بقيادة طارق محروس، لخوض بطولة العالم كرة اليد تحت 19 عامًا والتي تقام في مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، تحت شعار “مصر تستقبل العالم”

ويواجه منتخب مصر نظيره كوريا الجنوبية في أولي المباريات، فى السابعة والنصف مساء الأربعاء.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة السابعة، بجانب منتخبات "اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين"، ويخوض الفراعنة مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في الدور الأول بمواجهة كوريا الجنوبية، في السابعة والنصف مساء الأربعاء 6 أغسطس.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب البحرين في المباراة الثانية في الساعة السابعة والنصف مساء الخميس الموافق 7 أغسطس.

ويختتم منتخب مصر مشواره في الدور الأول بمواجهة اليابان في السابعة والنصف مساء السبت الموافق 9 أغسطس.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.