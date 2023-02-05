روسيا تستعد لإطلاق القمر الصناعي Luch-5 Relay في مارس 2023

قال مركز يوجني للفضاء التابع لمركبة الفضاء، يوم السبت، إن الصاروخ بروتون-إم الروسي الذي يحمل قمر تتابع Luch-5 سيطلق من قاعدة بايكونور الفضائية المستأجرة من روسيا في كازاخستان في مارس.

واضاف المركز الروسي في مقطع فيديو تم تحميله على قناته على يوتيوب 'هذا هو القمر الصناعي الروسي Luch-5. تم اعداده للانطلاق إلى الفضاء هذا الأسبوع ... ، وسيتم إطلاقه في الفضاء على متن بروتون'.

وقبل عامين ، أخبرت مصادر في صناعة الفضاء والصواريخ سبوتنيك أن إطلاق الصاروخ الحامل مع القمر الصناعي - المقرر مبدئيًا في عام 2021 - قد تم تأجيله إلى عام 2022. ومع ذلك ، لم يتم إطلاق القمر الصناعي بعد.

ويتكون تتابع نظام الفضاء الروسي متعدد الوظائف Luch حاليًا من ثلاث مُرحلات أقمار صناعية ، Luch-5A و Luch-5B و Luch-5V ، تم نشرها في المدار من 2011-2014، تنقل الأقمار الصناعية المعلومات من وإلى المركبات الفضائية والمركبات الأخرى والمحطات الأرضية على الأرض.