شاهد| لحظة اشتعال محرك طائرة سياحية تقل 321 راكبا بتايلاند

اشتعلت النيران في محرك على متن طائرة سياحية تقل 321 شخصًا في تايلاند، حيث انفجرت إطاراتها أثناء إقلاعها، ليتوقف الطيار عن التحليق بالطائرة المشتعلة.

لحظة احتراق محرك الطائرة

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم إنزال في حالة الطوارئ ، 309 ركاب و 12 من أفراد الطاقم على متن طائرة سياحية روسية في فوكيت بتايلاند ، اضطروا إلى انتظار طائرة جديدة.

حريق المحرك

وأظهرت صور ولقطات مثيرة أن طائرة بوينج 767-306ER تعرضت لحريق مفاجئ بسبب ارتفاع حرارة المحرك.

كما اشتعلت النيران في معدات الهبوط على نفس الجانب الأيمن من الطائرة حيث أجهضت الطائرة رحيلها ، حسبما ذكرت التقارير.

لحظة احتراق محرك الطائرة

يشتبه في أن شركات الطيران الروسية تقطع الزوايا بالسلامة وتسعى إلى تشغيل طائرات قديمة دون صيانة مناسبة بعد العقوبات الغربية الصارمة بسبب حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا.