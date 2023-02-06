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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان أبو الريش يشكون من وجود منزل مهدوم قد يسبب كارثة

صدى البلد

أرسل القارئ فتحي حكيم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود عقار، مخدوم بطريقة عشوائية يمكن أن يتسبب في كارثة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان ابو الريش بالسيدة زينب من وجود عقار أسفل كوبرى أبو الريش بالسيدة زينب يمثل خطورة شديدة لكونه مهدم بطريقة عشوائية وحوائته قابلة للسقوط واحد الأعمدة الخرسانية الكبيرة مسنودة على لوح خشبي مائل برجاء عمل زيارة لهذا المنزل قبل حدوث كارثة تقع على المارة والمركبات.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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