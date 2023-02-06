سكان أبو الريش يشكون من وجود منزل مهدوم قد يسبب كارثة

أرسل القارئ فتحي حكيم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود عقار، مخدوم بطريقة عشوائية يمكن أن يتسبب في كارثة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان ابو الريش بالسيدة زينب من وجود عقار أسفل كوبرى أبو الريش بالسيدة زينب يمثل خطورة شديدة لكونه مهدم بطريقة عشوائية وحوائته قابلة للسقوط واحد الأعمدة الخرسانية الكبيرة مسنودة على لوح خشبي مائل برجاء عمل زيارة لهذا المنزل قبل حدوث كارثة تقع على المارة والمركبات.



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