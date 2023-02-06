القاهرة تخطف الأضواء.. لماذا زار رئيس وزراء رومانيا مصر في هذا التوقيت؟

شهدت السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر قبل 8 سنوات، نشاطا مكثفا وفتح آفاق جديدة للتعاون من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، فضلاً عن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي.

117 عاماً من العلاقات بين البلدين

واستقبل الرئيس السيسي اليوم الأحد، نيكولاي تشويكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس الوزراء الروماني لمصر، طالبًا نقل التحيات والتقدير إلى الرئيس كلاوس يوهانس، ومشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي مر على تدشينها 117 عاماً.

كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، التي عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوي، وعلى رأسها زيارة الرئيس إلى بوخارست في يونيو 2019، ثم زيارة الرئيس الروماني إلى مصر في أكتوبر 2021، فضلاً عن مشاركة الرئيس الروماني في القمة العالمية للمناخ التي عقدت بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

من جانبه؛ نقل رئيس الوزراء الروماني إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الروماني، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مــصر في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا.

وتم التوافق على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، كما تم التباحث بشأن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، لاسيما في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات عالمية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم، وفي ذلك الإطار أعرب الرئيس عن تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا، وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.

علاقات اقتصادية قوية بين البلدين

تحتل مصر المرتبة الأولى للصادرات الرومانية في إفريقيا، وتحتل رومانيا المرتبة الـ42 من بين أهم الدول المستثمرة فى مصر، كما يوجد في مصر نحو 62 مشروعًا استثماريًا لرومانيا.

تمتد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأكثر من 100 عام.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا، لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 252.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 46.3%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 750.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا، لتسجل 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 41.2%.

وتركزت أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا خلال الأعوام الماضية؛

البترول ومنتجاته.

الأزر.

الأسماك الطازجة والمُجمدة.

الأدوية والمُستحضرات الطبية.

أسمنت بورتلاند.

منسوجات.

وخضر وفاكهة.

وتركزت الواردات المصرية من رومانيا خلال الفترة الماضية؛

الأخشاب.

المنتجات الكيماوية.

وسائل النقل (قطع عربات سكك حديدية – جرارات زراعية – سيارات نقل الأفراد).

المعادن خاصةً الحديد والصلب.

نجحت مصر خلال الفترة الماضية في اعادة تشغيل خط الطيران المتوقف منذ 3 سنوات بين البلدين، حيث يتم حاليا تسيير 3 رحلات اسبوعيا، كما يتم تسيير رحلات شارتر بين مدينتي بورخاريست شرم الشيخ، وبوخاريست الغردقة.

توقيع 3 مذكرات تفاهم بين البلدين

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر ورومانيا؛

الأولي في قطاع الغاز.

الثانية فى بين وزارة تكافؤ الفرص الرومانية ووزارة الشباب والرياضة.

الثالثة فى مجال التعاون العلمي التكنولوجي بين وزارة الرقمنة الرومانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في مصر.

وافتتح الدكتور مدبولي، ورئيس وزراء جمهورية رومانيا، منتدى الأعمال المصرى الروماني.

وقال تشوكا، إن هذا المنتدي " المصري الروماني" يوجد به عدد كبير من الشركات الروماني فى مختلف المجالات وهو تأكيد على التعاون المثمر بين البلدين ، وتابع أن هناك مجالات عديدة للتعاون الاقتصادي مع مصر ومنها الزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، موضحا أن مصر أول مقصد للتجارة الرومانية فى أفريقيا، ونرغب فى توسيع هذا التعاون.

وأكد رئيس الوزراء المصري، قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر ورومانيا وقعوا اتفاق إنشاء مجلس الاعمال المصري الروماني، مشيرا إلي أهمية الاستثمارات الرومانية فى مصر التي وصلت عدد شركاتها لـ101 شركة فى مصر، وأوضح أن الحكومة تهتم لتطبيق استراتيجية لتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين.