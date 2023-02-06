رشاد عبده: أسرتي كانت مرتبطة وبيننا تواصل حقيقي

أكد الأستاذ الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل، أن الأسرة الكيان الأساسي، والمكون الرئيسي لاي مجتمع، مضيفا أن أسرة صح يعني مجتمع صح.



وأضاف رشاد عبده، في حوار مع الإعلامي أيمن عدلي، مقدم برنامج كنوز الوطن، أن والدي كان معاه دكتورة من ايطاليا ، وكنا نعمل مجلس أسرة كل يوم، وحوار ديمقراطي.

خد القرار اللي انت مقتنع به



وتابع الأستاذ الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل، أن كان والدي يقول خد القرار اللي انت مقتنع به، ولكن عليك تحمل تبعات هذا القرار، لافتا إلى أن أسرتي كانت مرتبطة، وبيننا تواصل حقيقي.

