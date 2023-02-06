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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشاد عبده: أسرتي كانت مرتبطة وبيننا تواصل حقيقي

رشاد عبده استاذ الاقتصاد
رشاد عبده استاذ الاقتصاد

أكد الأستاذ الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل، أن الأسرة الكيان الأساسي، والمكون الرئيسي لاي مجتمع، مضيفا أن أسرة صح يعني مجتمع صح.

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وأضاف رشاد عبده، في حوار مع الإعلامي أيمن عدلي، مقدم برنامج كنوز الوطن، أن والدي كان معاه دكتورة من ايطاليا ، وكنا نعمل مجلس أسرة كل يوم، وحوار ديمقراطي.

 

خد القرار اللي انت مقتنع به 


وتابع الأستاذ الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل، أن كان والدي يقول خد القرار اللي انت مقتنع به، ولكن عليك تحمل تبعات هذا القرار، لافتا إلى أن أسرتي كانت مرتبطة، وبيننا تواصل حقيقي.
 

رشاد عبده أستاذ الاقتصاد اخبار التوك شو الأسرة أيمن العدلى

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