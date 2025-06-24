بتحس بالحر بزيادة وشعرك بيقع.. احترس هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض غير متوقع

تعد معرفة أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية من الأمور الهامة التي تحمى الإنسان من مشاكل عديدة بسبب التمكن من اكتشاف العلامات سريعا وعلاجها.

ووفقا لما جاء فى موقع “tuasaude” نكشف لكم أهم الأعراض الرئيسية لفرط نشاط الغدة الدرقية هي:

فقدان الوزن بدون سبب واضح.



خفقان القلب



رعشة في اليدين.



عدم تحمل الحرارة والتعرق المفرط.



الشعور بالحرارة حتى في البيئة الباردة.



ضيق في التنفس مع بذل المجهود.



القلق أو العصبية أو الانفعال



صعوبة النوم والتركيز.



ضعف العضلات.



الإسهال أو زيادة عدد حركات الأمعاء.



تساقط الشعر أو ضعف الخصل.



المعاناة من انخفاض الرغبة الجنسية.



لدى السيدات يسبب فرط الغدة الدرقية عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها.



الجفون المتدلية أو المنكمشة.



تورم الساقين أو القدمين أو اليدين.



تضخم أطراف الأصابع

بقع سميكة ومتقشرة من الجلد.

أعراض خاصة



يمكن أن يكون لفرط نشاط الغدة الدرقية أسباب مختلفة، إلا أنه غالبًا ما يكون مرتبطًا بمرض جريفز، وفي هذه الحالات، يمكن تحديد أعراض مثل انتفاخ العينين وتورم الجزء السفلي من الحلق، على سبيل المثال.

إذا لاحظت أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، وخاصة إذا كنت تعاني من أي عوامل خطر للإصابة بهذا المرض، يجب عليك استشارة طبيب الغدد الصماء لإجراء الفحوصات وتأكيد فرط نشاط الغدة الدرقية وبدء العلاج المناسب.



تأكيد التشخيص



لا يتم تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية في المنزل أو من الأعراض فقط بل يجب أن تحدد من قبل طبيب الغدد الصماء من خلال تقييم الأعراض ونتائج الفحوصات المخبرية التي تقيس هرمونات الغدة الدرقية مثل TSH وT3 الكلي وT4 الحر.

كما يمكن أن يطلب الطبيب قياس الأجسام المضادة لمستقبلات الثيروتروبين (TRAb)، والموجات فوق الصوتية دوبلر، وفي بعض الحالات خزعة الغدة الدرقية للمساعدة في تحديد سبب فرط نشاطها.