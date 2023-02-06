اليوم.. توقعات بسقوط أمطار رعدية على الإسكندرية

أفادت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه من المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية اليوم الاثنين سقوط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية وتغزر أحيانا وخاصة على مناطق من شمال وشرق المحافظة.

وذكرت في بيان أنه من المتوقع اضطراب الملاحه البحريه على ساحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 60-80 كم/س وارتفاع الامواج من 4-6 متر، وسط انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة بعد توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية. وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.