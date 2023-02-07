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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني

بسبوسة
بسبوسة

طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني بمذاق لا يقاوم ولذيذ لعشاق البسبوسة، للشيف مصطفى العمدة. 

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المكوّنات لعمل البسبوسة زي الحلواني

سميد – 500 غرام
سمن – نصف كوب
حليب سائل - كوب
سكر – كوب
جوز الهند مبشور – 4 ملاعق كبيرة
قطر – كوب ونصف
طحينة – ملعقتان كبيرتان
فول سوداني نيء – بحسب الحاجة


طريقة عمل البسبوسة زى الحلواني

1- في وعاء، ضعي السميد والسمن وافركي بواسطة يديك المكونات حتى تتجانس ويتشرب السميد السمن تماماً.
2- في وعاء اخر، اخلطي الحليب، السكر، جوز الهند وملعقتين كبيرتين من القطر.
3- اسكبي الخليط فوق السميد وأخلطي المكونات حتى تتجانس.
4- افردي العجينة بشكل متساو في صينية فرن مدهونة بالطحينة ثم قطعيها قبل إدخالها الى الفرن.
5- وزّعي الفول السوداني على وجه البسبوسة.
6- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.
7- ارفعي الصينية من الفرن واسقيها بالقطر الساخن واتركيها حتى تبرد قبل تقديمها على سفرتك.

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