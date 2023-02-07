لقاء الخميسي في أحدث ظهور مع زوجها أوسة| شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفلت لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها عبد المنصف، وكتبت: عيد ميلاد سعيد حبيبي وحياتي.

ويعد آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.