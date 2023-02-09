ألقى جثته في المجاري المائية..حبس شخص لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات مالية

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل اخر بسبب خلافات مالية.



بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة الساحل من شخص مقيم بمحافظة الجيزة قرر بغياب شقيقه يعانى من مرض نفسى مقيم بدائرة القسم عن المنزل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهه جنائية فى واقعة تغيبه وأن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية تم إستهدافه وضبطه .

المجاري المائية

وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعة قتل المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما ، حيث أقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد المجارى المائية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية