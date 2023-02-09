7 سنوات من العزوبية.. رجل يتعرض لموقف محزن أثناء عرض للزواج.. فيديو

قبل أيام من عيد الحب 2023م المقرر في 14 فبراير القادم، أراد رجل عرض الزواج على فتاة أحبها بطريقة رومانسية جمع فيها موسيقين من بلدته كما جعل أناس غرباء يحمون لافتات من أجلها.

بعد 7 سنوات من العزوبية، قرر “والتر إنريك” من جمهورية باراجواي أن يقيم حفلة لعرض الزواج على الفتاة بعد شهر من معرفتها، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الخميس.

عرض زواج

جمع الشاب 3 من الفنانين من أجل الغناء والعزف للفتاة قبل عرض الزواج عليها لكنه صدم بردة فعلها التي وضعته في موقف محزن جدا، معبرا: “تعرضت لكسرة القلب مرة أخرى”.

رجل يتعرض لموقف محزن أثناء عرض للزواج

وفي منتزه كوستانيرا دي أسونسيون على الواجهة البحرية بالقرب من نهر باراغواي بالعاصمة، أسونسيون، تم رفض الشاب كحبيب وزوج من قبل الفتاة مما وضعه في موقف صعب غطى تأثيره ملامح وجه.

رجل يتعرض لموقف محزن أثناء عرض للزواج

موقف محزن

ورفضت الفتاة عرض الشاب ثم ابتعدت عنه، لكن انتشر مقطع الفيديو الخاص بهما عبر تطبيق "تيك توك، حيث انقست الآراء بين من يرأى الشاب استعجل في عرض الزواج على الفتاة بعد شهر فقط من معرفتهما، وبين من رأى تصرفه تعبيرا عن صدق مشاعره وجديته.